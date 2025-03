Kultur in Kandern: Jürgen Scharf

„Wir sind Kanderner“, sagten Anja Lohse und Bernhard Wehrle, die rührigen Macher von „Akustik in Agathen“, über ihre Verbundenheit mit der Stadt. Begonnen hat die musikalische Verbindung, als der damalige Schopfheimer Pfarrer Matthias Weber nach Kandern wechselte. Mit einer „Sizilianischen Weihnacht“ startete Ende November 2015 die Partnerschaft. Seither war in jeder Saison – unterbrochen nur durch Corona – ein Ensemble, das zuvor in St. Agathe in Fahrnau spielte, auch in der Kanderner Kirche zu Gast.

Für die Veranstalter in der Töpferstadt bedeutet das, wie Barbara Brachmann, zuständig für das Organisatorische, und Peter Geisler, verantwortlich für das Künstlerische, bei dem Treffen hervorhoben, eine schöne Abwechslung, Bereicherung und Ergänzung des Musikspektrums. So kommen andere Besetzungen, Kombinationen und Klänge aus der Weltmusik in die eher klassisch orientierten Programme. Damit spreche man auch ein anderes Publikum an, sagte Brachmann: „Es wird jedes Jahr sehr gut angenommen“. Acht solcher Gastkonzerte fanden schon in Kandern statt, darunter Ethno-Jazz, Alpiner Jazz, Vokalmusik aus Italien, eine Fusion „Ukraine trifft Allgäu“ und zuletzt Minimal Music auf Bodenxylophon.