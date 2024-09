Kultur in Lörrach: Auch KI-Werke sind in den Ateliers der Stadt zu finden

Stephanie Seidlitz und die Schülerinnen nahmen zum ersten Mal an der Ateliernacht teil. Doch auch in Lörrach bekannte Künstler öffneten wieder ihre Ateliers: die Malerin Hanna Benndorf, der Bildhauer Michael Jaks, Fotokünstler Walter Schmitt, die Origamikünstlerin Elke Muche und viele andere. Dabei gab es auch besondere Kleinode zu entdecken. Die Keramikerin Heike Mages hatte im Atelierhaus an der Küpfergasse weiße Porzellantassen ausgestellt, die sie mit Sprüchen in goldener Blindenschrift verziert hatte.

Anders als in Basel

Überall in den Ateliers ergaben sich angeregte Gespräche zwischen Besuchern und Künstlern. Bei der Ateliergemeinschaft „Schönfärberei“ unterhielten sich die Menschen an zwei Feuerschalen im Aichelepark. Er kenne vor allem die Basler Kunstszene mit ihren speziellen Ritualen und sei gegenüber Kunst normalerweise sehr kritisch, erzählte ein Mann. Die Ateliernacht in Lörrach erlebe er ganz anders: hier zählten für ihn viel stärker die Begegnungen.