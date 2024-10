Kultur in Schönau: Chancen auf ganz neue Sichtweisen

Motive in der Natur

An den Wänden in der Raummitte sind Arbeiten ausgestellt, die für die Vielseitigkeit Reiters sprechen. Ihre Motive findet sie in der Natur. Ein glücklicher Angler zeigt seinen Fang, Kühe weiden im Gras, ein stiller Bach verläuft durch einen Wald. Angetan haben es ihr die Tiere: Von Katzen, Hunden, Eulen, Leoparden bis zu Wildtieren ist alles dabei, so die Künstlerin.