Kultur in Schopfheim: Im Gesamtklang überzeugend

Frische Stimmen bereichern

Stimmlich sind die neueren Zugänge wie der Argentinier Alejo Ruiz und der Bulgare Mihail Mihaylov in Hochform. Sie reißen den Abend heraus, sind der alten Crew inzwischen stimmlich um einiges überlegen. Ruiz zeigt sich in der Arie vom „eiskalten Händchen“ aus Puccinis „La Bohème“ mit seiner lyrischeren Stimmqualität und vokalem Glanz; auch die Phrasierung ist hier geschmeidig. Das gilt auch für Mihaylov, der in der Richard Tauber-Paradenummer „Dein ist mein ganzes Herz“ von Lehár mit Schmelz und Operettencharme aufwartet und in den Ensemblenummern mit kernig-kraftvollem Ausdruck heraussticht.