Kultur in Schopfheim: Künstler erhält isländischen Orden

Grund für die Ordensverleihung ist Königs großer Anteil an der Restaurierung der Werke Samúel Jónssons. 1884 geboren, hatte sich dieser erst mit Mitte 60 seiner künstlerischen Arbeit gewidmet. 1969 starb der „Künstler mit dem Herzen eines Kindes“, wie er auch genannt wird. 30 Jahre lang verfielen die Arbeiten Jónssons, kurz vor der Jahrtausendwende begannen die Restaurationsarbeiten, an denen König beteiligt war. Diese dauerten wiederum rund 25 Jahre.

Werke haben gelitten

Er sei für die künstlerische Restauration zuständig gewesen, berichtet König. Als Tourist hatte er Island bereist und in den Westfjorden – genauer: im Arnarfjörður – traf er auf die Werke Samúel Jónssons. Es habe ihn getroffen, zu sehen, dass die Werke so gelitten hatten. Wenig später gehörte König zu den Gründungsmitgliedern eines Vereins, der sich für den Erhalt der Werke des isländischen Künstlers einsetzte. Zu diesen gehören neben Bildern und Skulpturen auch drei Gebäude auf dem Anwesen Jónssons, darunter sogar eine Kirche. Für die Arbeiten an den Gebäuden seien Handwerker engagiert worden. König organisierte unter anderem auch Kunstkurse mit jungen Leuten aus verschiedenen Ländern, um die Werke zu restaurieren. Manche Werke habe er auch selbst vollendet, berichtet König. König lebte zeitweise ganz in Island, mittlerweile verbringt er den Sommer auf der Insel und den Winter in Schopfheim. Er könne inzwischen auch Isländisch sprechen, für Small Talk reiche es, berichtet er.