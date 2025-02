Hochkarätig die fünf Musiker, die die traditionellen irischen Instrumente in den charakteristischen Melodienfolge zum Klingen brachten – angefangen von der Fiddle über Akkordeon und verschiedene Flöten bis hin zur Rahmentrommel Bodhran, die in Händen eines professionellen Spielers umstandslos auch zum Soloinstrument taugt, wie in der Stadthalle offenbar wurde.

Richtig Fahrt indes nahm die Show auf, wenn das Dutzend männlicher und weiblicher Tänzer die Bühne enterte und in immer neuen Kostümen und Gruppierungen den irischen Stepptanz auf die Bühne brachten: Der Oberkörper in betont aufrechter Haltung, die Beine derweil in atemberaubender Geschwindigkeit, in höchster Präzision und zugleich mit unwahrscheinlicher Leichtfüßigkeit am Werk – beeindruckend für Augen wie für Ohren. Das Publikum zeigte sich restlos begeistert und konterten das Stepp-Stakkato der Bühnenakteure mit ebenso prasselndem Applaus.