Kultur in Schopfheim: Pop Up Gallery Klappe, die dritte

Mira Knaup zeigt poppige Pokerface-Porträts. Foto: Jürgen Scharf

Zu sehen gibt es also wieder sehr viel und Vielfältiges, reichlich Malerei, farbig und intensiv, vor allem abstrakt wie die sehr farbigen Bilder von Brigitte Stoeckle-Bauer oder die Farbmalerei von Lucia Borg, die schon im Bildertitel den Begriff „Colors“ trägt. Kräftig in die Farben langt auch Sabine Sopka bei ihrer „coolen Kuh“, die ku(h)nterbunt daherkommt.

Regelrechte Farbwellen

Farbe in Bewegung bringt der Zeller Kurt Trefzger. Es ist spannend, dass gerade der älteste Teilnehmer der Schau mit 86 Jahren sehr modern in der Technik experimentiert, die Farbe mit dem Föhn verteilt und regelrechte Farbwellen im Bild erzeugt.

Poppig zeigt sich hingegen die jüngste Teilnehmerin, die 21-jährige Mira Knaup, mit ihren frei aus dem Kopf entstandenen Pokerface-Porträts.

Die dichten Figurenbilder stammen von der Rumänin Georgeta Abagiu; man sieht ganze Menschenansammlungen darauf. Der afghanische Maler Hisam Rustaqi ist wieder dabei mit einem neuen großen Gemälde, einer Landschaft mit Röttler Burg und drei kleinen Frauenakten als Vorstudien für große Realisierungen. Dieter Korb darf in seiner eigenen Gallerie nicht fehlen mit neuen Rakeltechniken und moderner Malerei in antikem Goldrahmen – gegensätzliches, was aber gut aussieht. Selbst für einen so umtriebigen Galeristen wie Korb ist es nicht einfach, gute Fotografen zu finden. In Melanie Mittmann hat er eine sehr ansprechende Fotokünstlerin gefunden, die in ihrer Serie „Bubbles“ Luftblasen ungewöhnlich ins Bild setzt.

Vorerst ist jetzt Ende Januar Schluss, aber Galerist und Künstler Dieter Korb kann sich vorstellen, wieder einmal nach Schopfheim zu kommen. Der Erfolg hier gibt ihm recht.

Geöffnet ist bis 27. Januar dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr.

