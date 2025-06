Kultur in Weil am Rhein: Vier Wortkunst-Profis und ein musikalischer Act auf der Kesselhaus-Bühne

Matti Linke: Der Landesmeister im Poetry Slam für Niedersachsen und Bremen tritt erstmals in Weil am Rhein auf. Matti Linke ist seit 2016 erfolgreich auf den großen deutschsprachigen Slambühnen unterwegs. Mit seinem beeindruckenden Repertoire an gesellschaftskritischen und lyrischen Texten gilt er seit Jahren als einer der feinsinnigsten, sprachlich versiertesten und performativ stärksten Slammer Niedersachsens, heißt es in der Ankündigung. Darüber hinaus gibt Linke Workshops an Schulen und Kulturstätten im In- und Ausland.

Anna Lisa Azur Foto: Jott Shot

Anna Lisa Azur: In drei Sprachen und fünf Ländern steht Anna Lisa Azur regelmäßig auf der Bühne. Das Sprachtalent nahm bereits an Landesmeisterschaften und der deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam teil, heißt es in der Ankündigung. Zudem wurde sie mit dem Preis der jungen Poeten (2022) und mit dem Wilhelm-Fabry-Förderpreis (2023) ausgezeichnet. Azur ist zweifache Karl-Marx-Poesiepreisträgerin, und 2024 wurde ihr im Rahmen der Leipziger Buchmesse ihr bisher bedeutendster Lyrikpreis verliehen. 2024 richtete sie die ersten nordrhein-westfälischen Songslam-Meisterschaften aus.