Kultur: Insekten und die Kunst

Gedankenarchäologie

Itten, deren Bilder in dieser Sammelschau einen breiten Raum einnehmen, verarbeitet diesen Rückgang der Insektenpopulation in archäologisch-kulturgeschichtlichem Kontext. Sie bezeichnet ihre Werke als „Gedankenarchäologie“ und bringt Figuren und Symbole aus alten Kulturen, Antikes, Griechisches, Römisches, Ägyptisches, in ihre Arbeiten ein.

Artenvielfalt

Das Thema Artenvielfalt zieht sich bei Itten seit 30 Jahren durch. Über die Kombination von Geschichte und Artenschwund findet die Künstlerin zu immer neuen bildnerischen Inhalten. Sie arbeitet Insektenmumien wie Schmetterlinge und Bienen in Glaseinschlüssen in ihre Werke ein, setzt Gläser mit einer Lupe darüber, um auf die Bedeutung der Miniwesen hinzuweisen. Sie malt eine große Hummel, geht auch auf den Klimawandel und das Schmelzen des Eises ein wie in ihrem Bild „Eisfeuer“, das symbolträchtig direkt am Fenster zum Rhein hängt.

Torsi und Büsten

Hautnah befasst sich Bettina Bohn mit dem Thema. Die Künstlerin aus dem Wiesental hat Torsi und Büsten aus verschiedenen Naturmaterialien geformt, darunter Moos, Flechten, aber auch Bienen, Marienkäfer und Hornissennestern. Sehr elementar präsentiert sie diese Körperfragmente auf Holzstelen oder „bewahrt“ sie in Holzkisten. Für viele Besucher dürften diese skulpturalen Objekte die eindrücklichsten Exponate sein.