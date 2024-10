Kultur: Intrigen in der Literatur

Menasse und Bossong, Lehr und Schümer

Es folgt Nora Bossong, vielfach ausgezeichnete Lyrikerin und Prosaistin mit dem im Sommer erscheinenden neuen Roman „Reichskanzlerplatz“, in dem Magda Goebbels eine zentrale Figur ist, die sich auf Intrigen besonders gut verstand. In Thomas Lehrs Roman „Manfred“ sind es Extraterrestrische, die Intrigen gegen die Menschlinge anzetteln. Seinen neuen historischen Roman „Die schwarze Lilie“ stellt Dirk Schümer vor. Er spielt im Jahr 1348 in Florenz – zwischen Todesangst und Liebesglück, Pest und Zukunftshoffnung. Und Lydia Lewitsch legt mit ihrem Debüt „Der Fall Miriam Behrmann“ einen hochaktuellen, temporeichen Campus-Intrigen-Roman vor. Den Schlussakzent setzt Monika Maron: Ihr Romandebüt „Flugasche“ von 1981 konnte in der DDR nicht erscheinen und gilt als erste literarische Auseinandersetzung mit der Umwelt-Verschmutzung in der DDR. In ihrem 2020 vorgelegten Roman „Artur Lanz“ läuft der Protagonist zu großer Form auf, als es gilt, einen befreundeten Wissenschaftler zu verteidigen, der in seinem Institut vor ein Tribunal gezerrt wird. Und Intrigantes aus dem literarischen Badenweiler bieten Rolf und Hannes Langendörfer in bewährter Manier an.