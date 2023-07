Kultur Jazz mit Quasthoff

Ein Generationen-Projekt

Gleichzeitig auch ein Generationen-Projekt: der als Rising Star der europäischen Jazzszene gefeierte und erst 24-jährige deutsche Keyboarder, Pianist und Komponist Simon Oslender präsentiert sich nach seinen beiden Alben „About Time“und „Peace Of Mind“ und zahlreichen Konzerten mit seinem Mentor, dem Weltklasse-Schlagzeuger Wolfgang Haffner sowie seinem in verschiedensten Besetzungen erprobten Bassisten Claus Fischer als gereifter Zeitreisender mit seiner Hammond-Orgel. Lasziv swingend wie in den 50er-Jahren, raffiniert dynamisch und subtil bei moderneren Kompositionen. Und immer im gleichen Puls mit Bill Evans, dessen Saxofon lautmalerisch seufzt und atmet, um dann wieder in virtuosen Klangkaskaden und furiosen melodischen Bögen zur Grundidee zurückzukehren. Claus Fischer am Bass slappt und wummert nicht nur, er gestaltet Klangräume für die Improvisationsfreude der Mitspieler.

Voller Spielfreude

Auch Haffner kann zart und leise am Schlagzeug, aber auch energetisch aufgeladen, geschickt retardierend und ansteckend impulsiv. Ein Quartett voller Spielfreude, das selbst komplizierteste Rhythmen und spontan wirkende Improvisationen mit frappierender Leichtigkeit zelebriert. Immer spannend, voller Abwechslung, weil sie immer wieder den Dialog suchen, Reibungen auflösen oder aushalten. Eine äußerst unterhaltsame klangliche Dramaturgie mit vielen Titeln aus der CD „Down Under“.