Kultur: Jazz neben ESC

ESC bereitet Festivalleiter einiges an Kopfzerbrechen

Die Bekanntgabe im vergangenen Sommer, dass der ESC im Mai in Basel über die Bühne gehen wird, hat dem Festival-Gründer und -Leiter Urs Blindenbacher einiges an Kopfzerbrechen bereitet. „Wir mussten zwei Konzerte verschieben“, sagte er an der Medienkonferenz zum Festival im Basler Jazz Campus. Dies nicht nur, weil auf einen Schlag alle Hotelzimmer in der Stadt ausgebucht waren: „Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Saalmieten um satte 40 Prozent in die Höhe schnellten“, sagte Blindenbacher.

Keine Konkurrenz

Inhaltlich fürchtet er aber keine Konkurrenz. „Wir sprechen ein anderes Publikum an und kommen aneinander vorbei.“ So zum Beispiel beim Gipfeltreffen der vier Jazz-Pianistinnen und -Pianisten Dado Morini, Rita Marcotulli, Danny Grisset und Francesca Tandoi, die am 11. Mai im Volkshaus ihre Vorbilder Bud Powell und Oscar Peterson feiern werden.