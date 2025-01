Kultur: Junge Autorin vergiftet

Subtiler Krimi

Die Autorin Ina Haller, die regelmäßig die Schweizer Bestsellerlisten erobert, schafft mit Aargauer Vergeltung einen atmosphärischen, subtilen Krimi, der ohne blutiges Spektakel Spannung aufbaut, schreibt der Emons-Verlag. Und weiter: „Mit einer angenehm unaufgeregten Erzählweise lässt die Autorin ihre Leser tief in die Eigenheiten des Aargaus eintauchen, während das detaillierte Lokalkolorit von Aarau den Schauplatz lebendig macht. Haller setzt die Welt der Verlage in Szene, in der dunkle Geheimnisse zwischen Manuskripten und Pressetexten lauern. Mit viel Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen erzählt sie eine Geschichte von leisen Bedrohungen, führt ihre Leser gern auch einmal in die Irre.“