Kultur: Junges Theater

Sebastian Nüblings Inszenierungen am jungen theater basel unterscheiden sich jeweils grundsätzlich. Auch das Publikum des Koproduzenten Kaserne Basel hat in „S A N D“ bereits jugendliche Performer sich durch 40 Tonnen Sand arbeiten sehen. „Sweatshop“ hat den Fast-Fashion-Wahnsinn in einen alptraumhaften Bilderreigen verwandelt und in „born to shine” spielten sich viele Jugendliche aus ihren sozialen Netzwerken zu sozialem Engagement heraus.