Kultur: Kammermusik mit Niveau

Zentrum Klosterkirche

Das Festival-Zentrum ist die Klosterkirche Olsberg, aber wie gewohnt finden auch Konzerte in der Stadtkirche Rheinfelden statt. Erneut ist das Festival zudem zu Gast in der eindrucksvollen Klosterkirche St. Peter sowie im Schützenkeller des Hotels Schützen in Rheinfelden mit zwei Late Night-Konzerten. Dazu heißt es von Seiten der Veranstalter: „Beim Solsberg Festival geht es nicht nur um das Präsentieren von abwechslungsreichen Programmen, sondern auch darum, diese in historisch bedeutenden Räumen und in stimmungsvoller Umgebung aufzuführen. Die Programme sind mit Sorgfalt auf diese Räume abgestimmt.“