Kultur: KI-Experiment funktioniert

In Großbritannien legt sich die KI-Oma Daisy in künstlichen Gesprächen mit Telefonbetrügern an. In Weil am Rhein wendet sich eine charmante, smarte junge KI-Kuratorin an die Besucher und erklärt die „Regionale“-Ausstellung. Was die Künstliche Intelligenz nicht alles kann! Im Stapflehus macht es ein menschenähnlicher Chatbot möglich, dass diese sympathische, nette, sehr lebensecht wirkende KI-Dame in drei Sprachen zum Publikum redet.