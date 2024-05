Die beiden größten Klassikplayer der Nordwestschweiz gehen in der kommenden Saison eine strategische Partnerschaft ein. 2024/25 wird das Sinfonieorchester Basel in gleich drei doppelt geführten Konzerten der Konzertgesellschafts (KG)- und Volkssinfoniekonzerte auftreten. Daniel Ottensamer, Andrea Marcon und Chefdirigent Ivor Bolton sind die drei Dirigenten, welche die Konzerte in den Abonnementsreihen der Konzertgesellschaft leiten. Zudem wird das Sinfonieorchester Basel in der kommenden Spielzeit wieder bei einer Sonntagsmatinee bei der Allgemeinen Musikgesellschaft (AMG) zu hören sein. Die Zusammenarbeit soll künftig ausgebaut werden.