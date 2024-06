Kultur: Kleines Haus mit großer Wirkung

Dachklappen sorgen für gutes Raumklima. Foto: Gabriele Hauger

Die Architektin ist selbst nach Weil am Rhein gekommen, um den Aufbau des Khudi Baris auf dem Campus sehen zu können. Die Original-Materialien wurden verschifft, ein Team vor Ort übernahm den Aufbau mit dem ungewohnten Bambusmaterial.

Das Haus ist eine konkrete Antwort auf Probleme dieser Welt. Das machen ein Film sowie zahlreiche Fotografien deutlich, die die Architektin mitgebracht hat und der zahlreich erschienenen Presse vorstellt. Marina Tabassum strahlt Herzenswärme und Optimismus aus. Das braucht es wohl auch in einem Land, das besonders mit Umweltkatastrophen zu kämpfen hat und in dem zudem Tausende Flüchtlinge der Rohingya aus Myanmar in provisorischen Camps hausen. Auch für diese kann das Khudi Bari eine Lösung sein.

Neue Heimat

Die einzelnen Teile des Hauses können mit einfachsten Transportmitteln dorthin gebracht werden, wo die Menschen ihre neue Heimat finden. Bei der Konzeption griff das Team auf traditionelle Bauweisen und Materialien zurück, die Wind und Wasser widerstehen, erzählt die Architektin. Wichtig ist das obere Geschoss, das in der Monsunzeit einen trockenen Schlafbereich garantiert, erläutert sie. Im Film erzählen strahlende Hausbesitzer von ihrem neuen Leben, von ihrem geschützten Raum, der die Luft durchziehen lässt und so vor Hitze schützt, von endlich trockenen Füßen – von neuer Heimat.