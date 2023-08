Kultur Komödie, Kitsch und Kurioses

Regisseur Danny Wehrmüller lächelt. Ja, das Traditionstheater aus Muttenz schlägt diesmal einen neuen Weg ein. Niveauvoll wird es trotzdem, verspricht er.

Jedes Jahr im Sommer zieht die Theatergruppe Rattenfänger in Muttenz die Zuschauer in ihren Bann: mit einer enormen Bandbreite an Stücken. 1989 gegründet, präsentierte das Amateurensemble bisher in immer wieder wechselnder Zusammensetzung 33 sehr unterschiedliche Stücke, an 21 verschiedenen Spielorten, meist open-air. Die Proben für die aktuelle Saison sind nun auf der Zielgeraden, am 18. August ist Premiere.