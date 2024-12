Kultur: Konzert begeistert

Die Werke Purcells erleben zurzeit eine richtige Renaissance. Reizvoll war es, diese Fantasien in F-Dur und d- Moll einmal nicht mit historischen Instrumenten, sondern mit sogenannt „modernen“ Instrumenten zu genießen, und ihre bezaubernde Wirkung auf das Publikum war dem warmen Applaus zu entnehmen. Übrigens spielte das Quartett das gesamte Konzert stehend, was sich auch sehr positiv auf die Akustik in der Kirche auswirkte.