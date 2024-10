Kultur: Kunst Dreiklang

Kommt man nun in den letzten Raum, steht man in einem wahren Spiegelkabinett. Der Spiegel ist in der Kunst ja ein Gegenstand mit großer symbolischer Bedeutung, von dem vieldeutige Botschaften ausgehen. Spiegel sind wie Fenster, geben Ausblicke, Einblicke, spiegeln nicht nur einen selbst, sondern auch die Umgebung, das Gegenüber. In Reinhard Klessingers Objekten mit Spiegeln, Plexiglas, schwarzem Glas und Karton spielen diese tiefgründigen, komplexen Bedeutungen hinein zwischen Realität und Illusion.

Skulpturale Elemente

Bei Klessinger sind Spiegel und Glas, teils durchsichtig, teils opak, skulpturale Elemente, die die Wahrnehmung des Betrachters anregen, der sich sowohl in einem realen als auch in einem gespiegelten Raum bewegt. In den Arbeiten neueren Datums geht Klessinger mehr in Richtung Bildobjekt, in denen er zeichnerische Linien und Spiegelteile integriert, was Landschaftliches mit Horizontlinie suggeriert: also vielschichtige Reflexionen.

bis 8. Dezember, Di-Sa 16-18 Uhr