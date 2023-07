Kultur Kunst in Harmonie

Joseph Egan arbeitet eher im Stillen. Musik hört er vor oder nach dem Malen zur Entspannung; die Musik ist als Energie beim Malen präsent. Sind nicht Farben wie Klänge?, fragt er sich. Und ist der Umgang mit einem Pinsel nicht ähnlich wie ein Instrument, ein Instrument der Farbe?

Gemeinsamkeiten

Czichon und Egan, die auf den ersten Blick doch so unterschiedlich sind, haben vieles gemeinsam. Bei ihrer Farbigkeit und ihrem Pinselduktus kann man einige Parallelen entdecken. Auch die Reduktion der Farbigkeit, der dynamische Verlauf, die Zärtlichkeit im Strich ist bei beiden das gleiche Phänomen.

Bei Czichon, der von der Figur herkommt, sieht man immer wieder abstrahierte Kopfformen. Er verfolgt eine gestische Malerei, geht hier einen eigenen Weg und denkt dabei nicht an die Kunstgeschichte. Auch seine skulpturalen Arbeiten, die dreidimensional im Raum stehenden Bronzefiguren, kommen von den Bildern her.

Dass er die Linie begreifbar machen will, führte Czichon zum Plastischen. Das erkennt man in der Arbeit, in der er einen Kopf aus Gips in ein Bild integriert, der auch in einer Bronzefigur wiederkehrt. Oft entdeckt man auch Organisches wie in dem pochenden roten Herz.

Egan ist durch zwei große Künstler der Moderne inspiriert: Pierre Bonnard und Mark Rothko. Er bezeichnet es selber als eine „freundschaftliche Beziehung“ zu den Vorbildern. Der Maler sieht sich in der Fortsetzung dieser künstlerischen Linie. Bei seiner Farbflächenmalerei liegt man nicht verkehrt, auch an Gotthard Graubner zu denken.

Auch die geschichteten, in warmem Ton farbig bemalten Holzlatten sind eine Hommage an geistesverwandte Farbmaler wie Bonnard. Das koloristische Ensemble von bemaltem Holz und bemalten Tafeln verrät den feinsinnigen Farbplastiker Egan.

Hin und wieder verwischen sich die Komponenten in dieser Begegnung der beiden „Augenmenschen“, die wirklich gut zusammenpassen.

Bis 13. August, Di-Sa 16-18 Uhr