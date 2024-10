Kultur: Kunst und Design

Vielschichtige Hommage

Da ist es wirklich nötig, dass das Schaffen Baumanns, der am 27. Oktober 100 Jahre alt geworden wäre, an verschiedenen Orten grenzüberschreitend beleuchtet wird. Fünf Häuser und Kulturinstitutionen in Schopfheim, Weil am Rhein und Hüningen beteiligen sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten an dieser Hommage an einen der wichtigsten Designer der Nachkriegsgeschichte.

Den Auftakt macht das elsässische Kulturhaus. Es sind Arbeiten aus dem Nachlass und aus Familienbesitz, als Leihgaben von Tochter Luis Lenz zur Verfügung gestellt. Sie hat die Schau zusammen mit ihrem Vorstandskollegen vom Kunstverein Schopfheim, dem Maler Gerit Koglin, arrangiert und aufgebaut.