Kultur: Kunst und KI

Tiefere Einblicke

Das Gespräch bietet eine Gelegenheit, die Künstler persönlich kennenzulernen und einen tieferen Einblick in ihre kreativen Prozesse und Konzepte zu erhalten. Die Künstler setzen sich in ihren Arbeiten mit unterschiedlichen Aspekten von Grenzen auseinander: Von geografischen und politischen Grenzen über persönliche und emotionale Barrieren bis hin zu den unsichtbaren Grenzen, die unsere Wahrnehmung und Identität prägen. Sie teilen ihre Erfahrungen und Reflexionen darüber, wie sie in ihren Arbeiten Grenzen hinterfragen, verschieben und auf kreative Weise neu definieren.

Aktuelle Debatten

Das Künstlergespräch richtet sich an Kunstinteressierte und alle, die sich für aktuelle gesellschaftliche Debatten und künstlerische Ausdrucksformen interessieren. Es lädt dazu ein, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen, Fragen zu stellen und in einen offenen Dialog mit den Künstlern zu treten.