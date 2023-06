Kultur Kunstmuseum eignet sich Kunstwerke an

Das „Museum Faesch“ war eine der Kunst- und Wunderkammern, von denen es im 17. Jahrhundert in Basel einige gab. Benannt ist sie nach dem Rechtsgelehrten Remigius Faesch (1595-1667), der in seinem Anwesen am Petersplatz vieles sammelte: naturwissenschaftliche Präparate, Münzen sowie weitere Preziosen, Fachliteratur und eben auch Kunst.

Mit den Jahren und den Generationen der Sammlungsverantwortlichen aus der Familie kam da so einiges an Kunstwerken zusammen. Neben Gemälden berühmter Altmeister wie Hans Holbein d. J., Konrad Witz oder Luca Cranach d. Ä. waren dies Tausende Werke auf Papier. Eine kleine Auswahl davon ist nun in einer Ausstellung mit dem Titel „Sammeln im Wandel der Zeit“ im Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel zu sehen.