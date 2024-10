Kultur: Lesen auf dem Berg

Thema Gleichberechtigung

Um 20.30 Uhr spricht Elisabeth Sandmann-Knoll. Sie veröffentlicht in ihrem Verlag Stimmen von Frauen, damit diese und ihre Geschichten in der heutigen Gesellschaft sichtbarer werden. Die FAZ-Feuilletonchefin Sandra Kegel zeigt in ihrer Anthologie „Prosaische Passionen“ auf, wie wesentlich weiblich die Moderne war und wie Texte von Schriftstellerinnen unterdrückt wurden. Mit Bezug auf diese Literatur diskutieren Sandmann-Knoll und Kegel im Gespräch mit Gerwig Epkes über die Gleichberechtigung der Frau in der zeitgenössischen Gesellschaft.

Voller Zuversicht

Am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr liest Gaby Hauptmann. Ihr Roman „Traum vom besseren Leben (Die Frauen vom See 2) schildert sie die Geschichte eines Gasthofs nach dem Zweiten Weltkrieg. Dessen Besitzer muss sich Gedanken um seine Nachfolge machen. Seine älteste Tochter wäre die perfekte Wahl – doch sie ist Witwe, und ohne den richtigen Mann scheint die Übernahme nicht möglich zu sein. Gaby Hauptmann gibt in ihren Romanen „Die Frauen vom See“ Zuversicht und zeigt auf, welche Mittel jungen Frauen in der damaligen Zeit zum Erfolg verhelfen konnten.

Tickets in den Tourist-Infos der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, unter reservix.de, Tel. 07652/1206-30 oder an der Abendkasse. Den Lesepass gibt es bei der Tourist-Info Bergwelt Todtnau, Tel. 07652/1206-8520 oder per E-Mail antodtnau@hochschwarzwald.de