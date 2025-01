Kultur: Lesungen im Winter

Franz Kafka

Auftakt ist in der Druckereihalle im Ackermannshof. Um 11 und um 17 Uhr steht hier der große Franz Kafka im Fokus. „Ich werde mich nicht müde werden lassen“. So lautet der Titel des Nachmittagsprogramms; am Vormittag steht eine der bekanntesten Kafka-Texte im Zentrum: „Die Verwandlung“. Lesen wird jeweils der Schauspieler Peter Schröder, der das ganze Kafka-Programm mit einer klugen Textauswahl verantwortet, freut sich Produktionsleiterin Judith Bürgin.

„Gentleman über Bord“

Am Sonntag, 19. Januar, geht es nach Riehen in den Landgasthof. Mit Herbert Clyde Lewis gehen die Wintergäste an Bord. Der aus Russland stammende amerikanische Schriftsteller, Journalist und spätere Drehbuchautor hat 1937 seinen ersten Roman „Gentleman über Bord“ veröffentlicht – filmreif, finden die Organisatoren der Lesereihe. Es sei ein tiefgründiger, origineller und unglaublich packender Text, geschrieben in kurzen knappen Sätzen, distanziert und doch oder vielleicht deswegen äußerst ergreifend, wird versprochen. Der Roman sei viel mehr als eine abenteuerliche Reise. Die erfahrene Dramaturgin Marion Schmidt-Kumke aus Lörrach, seit Beginn den Wintergästen treu verbunden, bringt den Text für einen Schauspieler in die geeignete Form für die sicherlich spannende szenische Lesung mit Mario Fuchs, um 11 und um 16.30 Uhr.