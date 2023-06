Kultur Liebe zur Harfe

Die Harfe hat ein ätherisches, fast engelsgleiches Image. Wie schwer ist sie zu spielen?

Natürlich kennt man viele Gemälde aus Kirchen oder Schlössern, auf denen Engel mit Harfen abgebildet sind. Man muss dazu sagen, die alten Harfen waren aber auch viel kleiner und handlicher. Die große Doppelpedalharfe, auf der ich spiele und die in großen Sinfonieorchestern üblich ist, wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris entwickelt. Sie ist mit etwa 35 Kilo nicht ganz leicht und auch sehr unhandlich zu heben.

Das klingt anstrengend!

Man braucht tatsächlich sehr viel Kraft, um die Saiten zum Schwingen zu bringen. Auch die Fingerkuppen müssen abgehärtet sein. Wenn ich drei Wochen Urlaub mache, dann muss ich mich erst langsam wieder eingewöhnen. Wenn ich direkt ein Konzert spielen würde, wären meine Finger voller Blasen an den Kuppen. Ich finde es sehr wichtig, körperlich fit und sportlich zu sein, wenn man Harfe spielt. Das Gewicht des Instruments liegt auch zum Teil auf der Schulter, es ist körperlich nicht unanstrengend, lange zu spielen, und man muss die Harfe auch immer wieder tragen. Ich mache daher regelmäßig Kraftsport. Glücklicherweise habe ich nie Rückenschmerzen im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen. Trotzdem sollte das Ganze beim Spielen nicht angestrengt oder schwer aussehen. Eigentlich ist es ähnlich wie bei Ballerinas: Es ist auch körperlich sehr anstrengend, aber für den Zuschauer wirkt es leicht und elegant.

Warum hat sich die Sopranistin Teresa Pilsl nicht wie üblich einen Pianisten an ihre Seite geholt?

Theresa und ich spielen zum ersten Mal gemeinsam ein Konzert, und ich freue mich sehr darüber. Zudem hat es einen ganz praktischen Grund, denn es steht kein Flügel in der Kirche. Zum anderen ist Theresa sehr offen dafür, Neues auszuprobieren. Ein Liederabend mit Harfe ist ein ganz anderes Klangerlebnis, das gemeinsame Musizieren ist anders als mit Klavier. Es ist immer spannend, neue Kombinationen auszuprobieren. In der Kultur ist es grundsätzlich wichtig, innovativ zu sein und nicht nur das Gleiche zu wiederholen.

Was ändert sich an der Wirkung von Brahms-, Schubert– und Strauss-Liedern durch Ihre Begleitung?

Erstmal ist es sehr wichtig, eine gute Auswahl an Liedern zu treffen. Wir haben uns dafür viel Zeit genommen. Wir präsentieren Lieder, die durch die Harfe einen Mehrwert bekommen. Wir wollten nicht, dass es eine Kopie des Klaviers ist. Wichtig ist, dass der Zuhörer das Lied in dieser Kombination so überzeugend findet, dass er denkt, es wäre eigentlich für Harfe geschrieben. Man kann es schwer in Worte fassen: Aber die Harfe klingt weniger direkt und perkussiv, kann sich sehr gut anpassen und sehr viele Farben kreieren.

Wie beurteilen Sie die Ottilienkirche in Tüllingen als Auftrittsort?

Wir kennen die Ottilienkirche noch nicht und sind sehr gespannt!

Der Abend heißt „Träume“. Nach welchen Kriterien wurde das Programm zusammengestellt?

Gott sei Dank gibt es so unglaublich viele Lieder, die geeignet sind, dass man eine enorme Auswahl hat. Manchmal gibt es zentrale „Lieblingslieder“, die man unbedingt machen möchte und daraus ergibt sich dann ein Thema, in diesem Fall die „Träume“.

Spielen Sie mit der Harfe auch anderes: Pop, Rock, Experimentelles ...?

Ich spiele auf der Harfe hauptsächlich Klassik. Einerseits viel in großen Sinfonieorchestern oder Opernhäusern, ganz besonders gerne Kammermusik. Neue Musik mache ich auch regelmäßig, zum Beispiel in einer Reihe in Leipzig im Gewandhaus. In der „neuen Musik“ werden oft neue Spieltechniken ausprobiert und Experimentelles gemacht. Pop mache ich eher nicht. Es gibt ja auch elektrische Harfen, und da würde sich das besser eignen. Ich habe schon mal in einem Film von Jan Josef Liefers Filmmusik gemacht. Das war ganz spannend. Er war bei der Aufnahme dabei und hat sich sehr für das Instrument Harfe interessiert. Auch wenn ich fast ausschließlich in der Klassik-Branche arbeite, bin ich offen dafür, auch mal was Neues auszuprobieren.

Was lieben Sie an Ihrem Instrument? Wen würden Sie überzeugen wollen, das Instrument zu lernen?

Ich liebe die Harfe, weil ich mich eins mit dem Instrument fühle. Ich kann meine Gefühle und Emotionen so gut über die Harfe ausdrücken. Sie fühlt sich für mich wie ein Teil meines Körpers an. Es ist schwierig, jemandem ein Instrument zu empfehlen. Wie beim Sport muss man ein Interesse und eine Begabung mitbringen. Es ist ganz hilfreich, wenn man eine gute Koordination hat. Viele wissen vielleicht nicht, dass ich nicht nur meine Finger benutze, um die Saiten zu zupfen, sondern zeitgleich mit meinen Füßen sieben Pedale mit jeweils drei Positionen zu bedienen habe. Das erfordert ein gewisses Maß an Koordination. Wenn man dazu noch in die Noten schauen, anderen Musikern zuhören und sie anschauen und noch einem Dirigenten folgen möchte, passiert schon viel gleichzeitig!

Gibt es eigentlich auch harfespielende Männer?

Oh ja, es gibt eigentliche immer mehr Männer, die Harfe spielen. Trotzdem ist die Mehrzahl Frauen. Die Männer haben aber den klaren Vorteil, ihre Harfe meist leichter tragen zu können.

Das Gespräch führte Gabriele Hauger.

Stimmen-Festival: Liederabend mit Harfe „Träume“: Werke von Brahms, Schubert und Strauss: Dienstag, 4. Juli, 20 Uhr, Ottilienkirche in Lörrach-Tüllingen