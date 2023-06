Beim Konzert des Sinfonieorchester Basel steht ihr die junge armenische Sopranistin Juliana Grigoryan gegenüber. Ihr steht der Durchbruch noch bevor – bisher war sie vor allem in ihrem Heimatland aktiv. Erst in der laufenden Saison kam das internationale Terrain hinzu, allerdings bereits mit gewichtigen Namen wie etwa der Scala Mailand. Zusammen mit dem Sinfonieorchester unternehmen die zwei Jungkünstlerinnen eine musikalische Reise, die sie von Spanien in den Orient, in die neue Welt und gar bis zum Mond führt. Letzteres natürlich im übertragenen Sinne, durch das „Lied an den Mond“ – eine richtiggehende Opernhymne aus Antonín Dvořáks bekanntester Oper Rusalka.

Das Konzert im Schlosspark Binningen beginnt um 20.30 Uhr. Tickets sind über das Stimmen-Festival erhältlich.