Kultur: Ligeti und die Musik

Skandal in Köln

In zahlreichen Beispielen der Ausstellung können rhythmische Entdeckungen gemacht werden. Waren Ligetis Kompositionen der 1950er Jahre im kommunistischen Ungarn verboten, so verursachte das Orchesterstück „L’Apparitions“ selbst noch in Köln 1958 einen Skandal. Erinnern wir hier die kontrovers angenommene Musik des deutschen Komponisten Karlheinz Stockhausen, bei dem Ligeti während sechs Wochen Wesentliches gelernt hat. „Atmosphères“, das dreiteilige Orchesterstück von 1961, entführt aufmerksam Lauschende in neue Welten. „Lontano“ (In der Ferne), 1967, ein Stück für Orchester, beginnt kaum hörbar leise und verfügt über einen insgesamt weichen Gesamtklang. Im Entwerfen von Strukturen, die „andere noch nicht erkannt haben“ wurde Ligeti zum Meister. Auch seine Partituren, die in den Ausstellungskästen eingehend betrachtet werden können, sprechen Bände: Im Dialog mit der Wissenschaft entstehen strenge Wiederholungen, chaotische Strukturen oder malerisches Beiwerk, das zuweilen in wilde Formen übergeht.

Originell und einflussreich

György Ligeti wurde mehrfach ausgezeichnet, so mit dem Ordre de la mérite, den Musikpreisen der Balzan-Stiftung Bern-Mailand, dem Ernst von Siemenspreis und mehreren Ehrenpreisen. Als Composer in residence machte er sich an der Stanford University in Kalifornien mit den neuesten Strömungen der amerikanischen Musik vertraut. Er zählt zu den originellsten und einflussreichsten Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Bis 7. April im Historischen Museum Basel – Musikmuseum Im Lohnhof 9; es ist ein reich bebilderter Katalog erschienen. Begleitveranstaltungen finden statt. Am Sonntag, 7. April, 19 Uhr spielt die Basel Sinfonietta „Ligeti in Afrika“, Werke von György Ligeti, Lukas Ligeti und Hannah Kendall im Stadtcasino Basel.