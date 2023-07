Kultur Luca Hänni im Interview

Schon sehr früh. Ich wollte schon als Kind Schlagzeuger werden und nahm bereits im Kindergartenalter Schlagzeugunterricht. Ich komme aus einer musikalischen Familie, und wir haben immer viel zusammen gesungen oder waren am Piano. Aber der Gedanke, so richtig als Sänger auf der Bühne zu stehen, kam so etwa mit zwölf Jahren.

Gab es auch Krisen und Selbstzweifel an Ihrem künstlerischen Weg?

Natürlich, in diesem Beruf gibt es immer wieder Talfahrten. Aber in diesen Momenten ist es ganz wichtig, auch an sich selbst zu glauben und nicht aufzugeben.

Meist gut gelaunt Foto: Bremer

Modeln, singen, designen, tanzen – droht da nicht die Gefahr, sich zu verzetteln?

Die Musik steht bei mir immer an erster Stelle. Ich liebe es aber, mich auf neue Herausforderungen einzulassen und Neues zu probieren, das macht mir sehr viel Spaß und hilft mir auch, kreativ zu bleiben. Ich liebe es, auf der Bühne zu entertainen und die Leute mit etwas Neuem, Überraschendem zu begeistern.

Sie haben genau wie Ihr Land ein grundsympathisches Image. Hat der private Luca Hänni auch seine Abgründe und schlechte Laune?

Danke! Auch das ist mir sehr wichtig, einfach ich selbst zu sein. Natürlich gibt es hier und da Situationen, in denen auch ich nicht die beste Laune habe, aber das ist relativ selten der Fall.

Sie engagieren sich auch sozial. Worauf fokussieren Sie sich und warum?

Ich bin zum Beispiel Botschafter für die Debra, die sogenannten Schmetterlingskinder. Das ist eine seltene Krankheit namens Epidermolysis bullosa (kurz EB). Dabei handelt es sich um eine angeborene, derzeit unheilbare Hauterkrankung beziehungsweise einen Gendefekt. Ich erhalte von Stiftungen auch viele Anfragen für sogenannte Wunscherfüllungen von Personen mit einer Beeinträchtigung. Dabei geht es meistens um einen Konzertbesuch verbunden mit einem persönlichen Treffen. Das versuche ich, so oft wie nur möglich zu erfüllen, um damit den Leuten eine große Freude zu machen und ihnen ein Lächeln zu schenken. Es ist mir sehr wichtig, auch solche Engagements mit viel Herzblut zu unterstützen. Dass ich – mit vergleichsweise so wenig Aufwand – jemandem eine so große Freude machen kann, ist etwas Wunderbares und total Herzerwärmendes.

Ihr Auftritt beim Stimmen-Festival ist ein Heimspiel. Sie sind indes international erfolgreich. Sind Schweizer Auftritte für Sie besonders emotional?

Ich freue mich auf jeden einzelnen Auftritt und liebe es, das Publikum mit meiner Show zu unterhalten. Die Auftritte in der Schweiz, meiner Heimat, sind natürlich immer etwas Schönes, ich darf hier oft auf der Bühne stehen und schätze das sehr.

Was werden Sie in Arlesheim bieten?

Meine neue Show ist ready, und ich freue mich unglaublich darauf, sie dem Publikum zu zeigen. Wir haben eine größere Band, eine neue Lichtshow am Start und natürlich auch die eine und andere musikalische Überraschung parat. Seid gespannt, Arlesheim!

Sie haben bereits extrem viel erreicht. Was sind Ihre musikalischen Ziele?

Ich fokussiere mich im Moment auf einzelne Songs, die ich veröffentlichen möchte und auch hier wieder die „Extramile“ zu gehen und mich zu fordern. Mit der neuen Band und der neuen Show möchte ich viele Shows spielen dürfen und die Leute damit begeistern. Ich bin auch immer wieder Fan von Kollaborationen mit anderen Musikern, das werde ich in Zukunft noch mehr angehen.

Das Gespräch führte Gabriele Hauger.

Stimmen-Festival: Samstag, 8. Juli, 20 Uhr: Luca Hänni und Band; außerdem: To Athena; www.stimmen.com