Kultur: Lust auf Lyrik

Lesung auch in Lörrach

So an die Wirtschaftsschule Basel, an der er selbst einst Schüler war. Der Direktor war begeistert von der Idee – die Anthologie wird Schullektüre. Auch Schulen im Landkreis sowie in Berlin hat Shambicco im Auge. Außerdem stehen Lesungen in Basel sowie im „Dreikönig“ in Lörrach auf dem Programm. „Ich möchte jungen Menschen Freude an Lyrik vermitteln“, erklärt er. Das Interesse wachse, auch Dank des Siegeszuges zahlreicher Slampoetry-Angebote, die ja auch Lyrik sind – und ganz modern.