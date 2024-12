Kultur: Lustvolle Kunst

Sieben Positionen

Die in den Materialien, Stilen, Aussagen so unterschiedlichen Werke treten in Beziehung zueinander. Zum Beispiel die mehrteilige Stelengruppe und die rostfarbenen Türme von Bernd Wehner, die aussehen wie aus Stahl, aber aus Karton bestehen und in ihrer Materialität und Formensprache assoziativ wirken.