Kultur Lyrikfestival Basel

Stimmen im Krieg

Einen Schwerpunkt des Festivals bildet die Veranstaltung „Stimmen im Krieg“ mit der ukrainischen Dichterin Marianna Kiyanovska. Ihr Gedichtband „Babyn Jar. In Stimmen“ (Kyjiw 2017) führt in den September des Jahres 1941, als in der Schlucht von Babyn Jar an zwei Tagen mehr als 33 000 jüdische Frauen, Männer und Kinder von NS-Sonderkommandos erschossen wurden. Kiyanovska wandelt mit ihren Gedichten die bedrückende Zahl in einen beklemmenden Chor. In der Artikulation von Wegsehen und Hinsehen, Weghören und Hinhören, Ahnen, Misshandeltwerden, Laufen, Drängen, Ausblenden und Rufen bekommen namenlosen Opfer eine Stimme. In der Lesung stellen Marianna Kiyanovska und Claudia Dathe den Gedichtband vor und kommen über Erinnern und Vergessen im ukrainischen Kontext ins Gespräch.

Aus dem Exil

Weiterer Schwerpunkt ist das Thema „Krieg gegen Frauen“ mit der kurdischen Autorin Sultan Yaray und der im deutschen Exil lebenden Übersetzerin und Lyrikerin Pegah Ahmadi. In Kurdistan führt die Regierung Krieg gegen die eigene Bevölkerung, vor allem und besonders gegen Frauen. Sultan Yaray lebt als kurdisch schreibende Lyrikerin in Amed (Diyarbakir). Sie hat bisher zwei Gedichtbände vorgelegt. Meral Şimşek ist eine türkisch-kurdische Schriftstellerin und Dichterin, ebenfalls aus Amed. Im Januar 2021 wurde Meral Şimşek wegen „Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“und „terroristischer Propaganda“ angeklagt. Ihr Fall sorgte für großes Aufsehen. Dem PEN Berlin gelang es Mitte Juli 2022, Meral Şimşek zwei Tage vor einem Prozesstermin aus der Türkei nach Deutschland zu bringen. 2022 erhielt sie für ihr lyrisches und literarisches Schaffen den Theodor Kramer-Preis für Schreiben im Widerstand und im Exil.