Giora Feidman verkörpert die ausgestreckte Hand der Versöhnung und des unstillbaren Verlangens nach Frieden und Verständigung. Seine Titel auf den letzten Alben wie „Revolution of Love“ begeisterten auch in Märkt vor diesem Hintergrund. „The same Way to God“, „Happiness“ oder „Friendship“ sind allesamt Kompositionen seines Freundes Majid Montazer und Metaphern dieser musikalischen Botschaft, die der 88-Jährige trotz schwerer Erkrankung vor zwei Jahren mit erstaunlichem Temperamt vorlebt.

Publikum singt mit

Als Zugabe für die Standing Ovations gibt es die angedeutete Melodie von „Hänschen klein“, die unmittelbar in „Dos kelbl“ überwechselt, und das Publikum dankbar und beseelt „Donaj, donaj, donaj“ mitsingen lässt. Beides weit mehr als eine gemeinsame Erinnerung, sondern Inbegriffe des Willens, sich aktiv zu entwickeln und Freiheit zu entdecken. Die Schlange vor dem Signiertisch war entsprechend lang.