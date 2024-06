So entstand eine Riesenplattform der Kommunikation rund um den Globus. Sei es ein Stoffstückchen, auf das zierlich bunt die drei Schlüsselwörter „Liberté, Égalité, Fraternité“ gestickt sind oder ein bestürzendes Bild von einem erschossenen Jugendlichen, der am Straßenrand in seinem Blut liegt, seien es Wortspiele oder grafisch gestaltete Wutausbrüche in schwarzer Farbe, gezeichnet, gemalt oder geschrieben und in einem Fall als „Botschaft“ auf ein Frühstücksbrettchen gebrannt – die Palette der Ausdrucksformen scheint unendlich.