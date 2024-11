Kultur: Matisse zieht

In den ersten Ausstellungswochen besuchten 130 Schulklassen aus der Region sowie 347 Gruppen die Retrospektive. Das Vermittlungsprogramm umfasste bisher rund 90 Rundgänge und Veranstaltungen, darunter ein gemeinsamer Abend mit Musikern des Tonhalle-Orchesters Zürich, Fokusrundgänge zu den Themen „Licht und Farbe“ oder „Matisse und Yves Saint Laurent“, „Friday Beyeler“-Abende zu Matisse, der farbenfrohe „Beyeler Ball“ und auch der Familientag.

Für Frühaufsteher

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung sind geplant. Das „Erzählcafé“ vom 26. November lädt anhand der Werke des Künstlers generationenübergreifend zum Austausch über eigene kleine und große, innere und äußere (Lebens-)Reisen ein.

Frühaufsteher können das Museum im Rahmen von „The Art of Meditation mit Alex Frei“ am 12. Dezember in morgendlicher Ruhe erleben und den Tag mit einer begleiteten Meditation im großen Ausstellungssaal mit den Scherenschnitten beginnen. An den nächsten „Friday Beyeler“-Abenden widmen sich die Künstlerin und Autorin Olga Hohmann sowie das Basler Duo Soland Angel (Yanik Soland und Marianna Angel) dem komplexen Verhältnis vom Künstler zu seinem Modell (29. November).