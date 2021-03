Kultur Mensch, Kunst und Natur

Emma Kunz stellte dem menschzentrierten Weltbild die Naturkräfte als eine von vielen möglichen Perspektiven gegenüber. Die Frage, ob Kunst heilen könne, werde nicht mehr nur im kunsttherapeutischen, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext gestellt, erläutern die Ausstellungsmacherinnen.

International bekannt

Vor 48 Jahren waren die mythischen Zeichnungen der in Brittnau AG geborenen Emma Kunz der Öffentlichkeit erstmals präsentiert worden – im Aargauer Kunsthaus. Seither waren die Arbeiten auch in Venedig, München, London, Tel Aviv oder Hongkong zu sehen und wurden von einem internationalen Publikum gefeiert.

In Würenlos AG besteht seit Jahren das Emma Kunz Zentrum. Aion A, die heute noch in Apotheken erhältliche Heilerde, soll Emma Kunz 1942 in einem seit Römerzeiten genutzten Steinbruch in Würenlos entdeckt haben. Es heißt, sie habe damit den Sohn des Steinbruchbesitzers von der Kinderlähmung geheilt.

In der Ausstellung im Aargauer Kunsthaus stehen die Zeichnungen von Emma Kunz im Zentrum. Aufgearbeitet wurden auch Interviews mit Zeitzeugen, fotografisches Nachlassmaterial, Presseberichte und historisches Filmmaterial. Die Ausstellung will aufzeigen, wie sich die Aufnahme und Resonanz von Emma Kunz’ Werken in der Kunstwelt seit ihrer ersten öffentlichen Präsentation im Kunsthaus 1973 veränderten.

In vertiefter Auseinandersetzung mit den Zeichnungen präsentieren 15 nationale und internationale zeitgenössische Kunstschaffende der jüngeren Generation ihre Arbeiten. Viele dieser Werke entstanden für die Ausstellung in Aarau – bis 24. Mai.