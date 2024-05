OperAvenir: junge Sänger

Seit 2006 werden im Basler Opernstudio OperAvenir junge Sänger nach dem Studium bei ihren ersten Schritten in der professionellen Theaterarbeit begleitet. Die Mitglieder des Opernstudios stehen in verschiedenen Partien auf der Bühne. Zudem gestalten sie ein vielfältiges Programm mit eigenen Projekten, Konzerten und Aufführungen. So ist beispielsweise die erfolgreiche Oper „Der Barbier von Sevilla“ eine Produktion des Opernstudios.

Nachwuchsregisseur

Neu dazu kommt jetzt „Mignon“ – eine Arbeit des Nachwuchsregisseurs Tilman aus dem Siepen, die insgesamt nur drei Mal auf der Kleinen Bühne zu sehen ist. Auf der Fahrt durch die Galaxien stürzt Mignons Raumschiff auf der Erde ab. Die Außerirdische versucht, ihre Einsamkeit zu überwinden und sucht Kontakt zu einer Gruppe von Menschen. Doch der blaue Planet liegt in den letzten Zügen, und die Übriggebliebenen seiner Zivilisation sind zunehmend im Delirium.