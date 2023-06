Kultur Millionenschwere Basquiat-Werke

Die von Basquiat selber mit dem Entstehungsort Modena versehenen Gemälden vereinen auf merkwürdige und zum Teil verquere Art heidnische Urmythen und Momente der christlichen Religion. Da tauchen monsterartige Gerippe auf - meist mit erhobenen Armen - die mit Heiligenscheinen und Dornenkronen versehen sind. Als Betrachter weiß man nicht so recht, ob man sich vom „Devil“ mehr fürchten soll als vom „Angel“.

Für über 100 Millionen Dollar versteigert

Basquiat selber erscheint auf einem der Gemälde als „Boy“ in Begleitung eines Höllenhunds - ein Bild mit dem Titel „Boy and Dog in a Johnnypump“, das zuletzt 2020 für über 100 Millionen Dollar versteigert wurde. Und in einem weiteren Gemälde mit dem Titel „Woman with Roman Torso“ ist zu erleben, wie die sagenhafte Medusa mit ihrem Fluch, alle Betrachter in Stein zu verwandeln, die römischen Steintorsos erschuf.

Die Ausstellung „Basquiat. The Modena Paintings“ in der Fondation Beyeler ist noch bis 27. August zu sehen.