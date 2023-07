Kultur Mit Engelsstimme

Die beiden virtuosen Solistinnen hatten das Publikum in der gut gefüllten Kirche zuvor über eine Stunde lang auf eine Reise in die Gefühlswelten romantischer Empfindungen entführt, die von Liebesleid und Liebeswonnen, von abendlicher Melancholie und aufkeimender Hoffnung handeln. Durchaus nicht nur kontemplativ, sondern von volkstümlicher Freimütigkeit bis zu opernhafter Dramatik. Oder kantabel wie in Mozarts späten kleinen Arien, und häufig innig verzaubernd in schlichter Schönheit wie bei Clara Schumanns Oden an die Treue. Oder keck und spöttisch wie bei Franz Schuberts „Die Männer sind mechant“. Raffinierte Dialoge zwischen Dur und Moll, subtil gehauchte Pianissimo-Stimmungen wie bei Debussys „Nuit d’etoiles“ und dramatische Gefühlsaufwallungen wie bei Brahms‘ „Von ewiger Liebe“ ließen einen faszinierenden Bilderbogen des Kunstlieds im Wandel des jeweiligen Zeitgeistes entstehen. Und eigene Erinnerungswelten aufleben. Theresa Pilsl moderierte den Abend wie ein persönliches Gespräch unter Freunden, offen, charismatisch und empathisch zugleich.