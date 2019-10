Kultur Mit gnadenloser Energie

Mit steter Wandlungsfähigkeit

Um ihre Themen passgenau zu platzieren, verwandelt sich Sissi immer mal wieder. Zum Beispiel in ihre bayrisch-biedere Nachbarin mit Dirndl und Tirolerhütchen, die dann den gesunden Menschenverstand des Volkes sprechen lässt. Dabei gucken die Beine in den Pantherleggins kess unterm grünen Loden hervor. Oder in die verpeilte, aus der Flowerpower-Ära kommende Kiez-Psychologin im gelben Kaftan mit wilder roter Lockenperücke, die auf Haschplätzchen schwört.

Höhepunkte in dem dicht gepackten Zweistunden-Programm sind die „Gruppenszenen“. Im Berliner Kiez disputiert eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Passanten mit einem Nazi („Oh je, Chemo und orthopädische Schuhe!“), im Reich der Insekten gibt es eine Vollversammlung zum Thema Ackergift, die von der Hornissenkönigin geleitet wird und in der alles Mögliche, vom Käfer bis zu Libelle und Gottesanbeterin zu Wort kommt. Und natürlich nicht zu vergessen die Gesangseinlagen, bei denen man eine unglaublich wandelbare Stimme erleben kann: einen tief bullernden Alt, der unversehens in Königin-der-Nacht-verdächtige Höhen emporschießt, Beatbox-Artistik, Prinzessin-Lillifee-Gezwitscher und Rapper-Staccato.

Glamour und eine kräftige Prise verruchte Erotik versprüht die als „chinesischer Tellerjongleur“ angekündigte Episode, in der die Perlingerin in Glitzerjackett und Hütchen eine tolle Pantomime abzieht, in der man die Tellerchen auf den Stäben förmlich tanzen sieht.

Und dann die Tiraden der Kiez-Psychologin: Wer möchte schon toxisch verseuchte Kadaverabfälle essen, die als „Wurst“ angepriesen werden? Und wie soll man angesichts der Erkenntnis dass wir entweder erwachen oder verheizt werden, keine SUV-Phobie entwickeln?

AfD-Bashing kommt auch nicht zu kurz, ob Gauland den Mundgeruch erfunden hat, bleibt offen, jedenfalls sieht er so aus. Selbstdiagnose der Perlingerin: ADHS – alles durcheinander, Hauptsache Spaß. Und den gab’s an diesem Abend reichlich.