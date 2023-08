Kultur Mönche machen Kunst

Spirituelle Abstraktion

Es beginnt mit der von Mondrian beeinflussten geometrischen Abstraktion und führt dann in den 1960er-Jahren zur Hinwendung zur bildnerisch-spirituellen Praxis des tibetischen Buddhismus. Das Spätwerk trägt klare Bezüge und Züge von Mandalas und Chakra-Anordnungen. Stilisierte Lotusblüten tauchen inmitten der geometrischen Formenspielereien auf, die Werke tragen Titel wie „Region of the Unstructured Sound“ oder „The Golden Flower“.

Von Wiegand setzte sich auch über ihr eigenes Schaffen hinaus für die Vermittlung tibetischer Kunst ein. 1969 kuratierte sie im Auftrag der American Federation of Arts in New York eine Ausstellung tibetischer Kunst. 1975 wurde die enthusiastische Buddhistin Vorstandsmitglied des ersten Tibet-Centers in der amerikanischen Metropole.

Mönche nach Basel

So lag die Idee nahe, tibetische Mönche aus Dharamsala nach Basel zu holen, um den spirituellen Hintergrund von Charmion von Wiegands Werk zu beleuchten.

Es bietet sich nun die einmalige Gelegenheit, den Mönchen bei ihrer ungemein filigranen Arbeit über die Schultern schauen zu können, zu staunen, wie sie aus kleinen Trichtern mit Sand ein Universum erschaffen, in dem 722 Götter ihren Platz haben.

Speziell ist auch der Ort ihres Wirkens, der gewissermaßen symbolisch ist für den Brückenschlag von West nach Ost, wie ihn von Wiegand vollzogen hatte.

Minimalistische Werke

Rund um das Mandala-Podium herum hängen die mit großer Geste angerichteten geometrischen und minimalistischen Werke der amerikanischen Meister der Modere wie Frank Stella oder Sol LeWitt, die einen stimmigen Kontrast zur feingliedrigen Arbeit der Mönche abgeben.