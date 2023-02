Kultur Motettenchor singt in Lörrach Schubert und Mozart

Mozart und Schubert-Messe

Ungewöhnlich war beim Konzert am Sonntag in der Bonifatiuskirche, dass eine große Mozart-Sinfonie mit einer fast einstündigen Schubert-Messe kombiniert wurde. Sucht man Beziehungen zwischen den Werken, findet man sie am ehesten in der unkonventionellen Art der Musik.

Sinfonische Moderne

Wenn man Mozarts letzte Sinfonie in C-Dur, die Nr. 41 („Jupiter“), hört, begreift man: Der Salzburger ging hier an die Ausdrucksgrenze seiner Zeit. Wir hören hier die sinfonische Moderne des Jahres 1788.