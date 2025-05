Der Internationale Museumstag steht im Zeichen zweier großer Künste, der Erzählkunst und der Bildenden Kunst. „Ideal ist, dass der letzte Tag des Erzählfestivals am Sonntag auf den Internationalen Museumstag fällt, der zugleich der beliebte Tag der offenen Ateliers in Müllheim ist“, sagt Museumsleiter Andreas Weiß. „Da wird das Museum zeigen, dass es ein Raum ist, an dem Künste miteinander in Beziehung treten.“ Zum offenen Atelier wird der Blankenhorn-Palais selbst, wenn im Tanzsaal ab 15 Uhr Sylvia T. Verwick an der Vorbereitung ihrer Ausstellung „Alles hängt am Strich“ arbeitet, die am 1. Juni eröffnet werden wird. In der Kunstgalerie der klassischen Moderne im Museum sind erstmals neue Meisterwerke aus der Sammlung ausgestellt, unter anderem von Ludmilla von Arseniew und Gerta Haller. Ein Stockwerk tiefer ist neue Foyerausstellung „Mein Bild im Museum!“ junger Kunsttalente zu sehen. Das Markgräfler Museum ist am Samstag von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Mühlen-Museum öffnet von 15 bis 17 Uhr am Sonntag seine Pforten (mit laufendem Mühlenbetrieb). Der Eintritt ist jeweils frei.