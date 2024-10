Kultur: Musical-Karussell

Foto: Alexander Kämmer

Auch Publikumsliebling Johannes Hog, der bereits in anderen Gloria-Produktionen brillierte, ist zum einen in seinen Paraderollen und zum anderen in ganz neuen Rollen live zu erleben. Jacky Vetterli aus Zürich verzauberte bei „Tommy Tailors Traumfabrik“ als Traumfee Funkelperlchen und ist nun wieder zurück am Hochrhein. Poptenor Alexander Sehringer spielte noch im Sommer am ehemaligen Millowitsch Theater in Köln in „Bikini Skandal“ und ist nun unter anderem als Phantom der Oper im „Musical-Karussell” zu sehen.