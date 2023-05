Kultur Mythen und Märchen

Überhaupt überrascht in der Ausstellung, wie kritisch mehrere Künstlerinnen und Künstler mit den dogmatischen Regeln der islamischen Welt umgehen.

Ein Künstler mit Namen Yousuf führt in ein Spielcasino, in dem man an Slot maschines um einen begehrten Platz im Paradies spielen kann. Das suggeriert, dass man sich den Platz im „Heaven Resort & Casino“ mit Geld kaufen kann. Das Geld dafür wäre in der reichen Golfregion ja vorhanden.

Die 13 Arbeiten bieten überaus lohnenswerte Einblicke in das zeitgenössische Kunstschaffen in der Golfregion. Es handelt sich um Auseinandersetzungen mit Mythen und Märchen aus der dortigen Kultur. Aber sie entsprechen so gar nicht oder nur über den Umweg der hintersinnigen Satire dem oft bemühten Klischee des zauberhaften Orients.

bis am 16. Juli im Ausstellungsraum der Kulturstiftung an der Spitalstrasse 18