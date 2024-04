Kultur: Neue musikalische Horizonte

Sommerhitze

Helena Winkelman baut Brücken zwischen den Kulturen – so hört man Salsa mit einer Kuhglocke und Melancholie mit virtuoser Brillanz–, aber auch zwischen Vergangenheit und Gegenwart. So ist „Summer heat“ Hommage an die Brasilienreise des Kammerorchester Basel in diesem Jahr, wo die Komposition in São Paulo und Rio de Janeiro erklingen wird.