Kultur Neues am Theater Basel

Stolz ist man natürlich auch auf verschiedene Auszeichnungen, besonders im Schauspiel, das bei 3Sat ebenso zu Gast ist wie beim Heidelberger Stückemarkt.

Der Tanz

Nach solch ermutigendem Fazit, konnte das Team der drei Sparten seine Programm-Schwerpunkte präsentieren. Im Fokus natürlich: die nach dem Weggang des beliebten Ballettchefs Richard Wherlock neu aufgestellte Tanzsparte. Adolphe Binder und der Deutsch-Amerikaner Tilman O’Donnell machten Lust auf ganz neue Stilrichtungen in Basel. Beide verstehen sich als Botschafter des Tanzes. „Es gibt keine Formel für den Tanz, man muss die Choreografien für jedes Haus maßschneidern“, so Binder. Die Energie der Kunst- und Weltstadt Basel müsse in den Eigenproduktionen spürbar werden.