Kultur: Neustart ins Leben

Doch der Start mit Hirschberg Senior ist mehr als holprig. Der alte Herr will keine Pflegerin. Höchst misstrauisch, vertraut er ihr eine wertvolle Uhr an, um sie zur Reparatur zu bringen – und ist sich sicher, dass sie sich damit gleich aus dem Staub machen wird. Doch er sollte sich täuschen. Nach und nach nähern sich Henriette und der Senior an. Doch dann wird Henriette von ihrer Vergangenheit in Gestalt ihres Ex-Mannes eingeholt...